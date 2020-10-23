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Polisten ticari araçlarda korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerince taksi, servis minibüsü gibi ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekiplerince taksi, servis minibüsü gibi ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimde maske, dezenfektan, yolcu sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Ticari araçlarda yapılan denetim havadan görüntülendi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kurtköy Gişelerde gerçekleştirilen denetimde taksi, servis minibüsü otobüs gibi ticari araçlar durdurularak denetlendi. Araçlarda maske, dezenfektan, yolcu sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetim hakkında konuşan bir yolcu, “Denetimden memnunuz. Sosyal mesafeyi her zaman koruyoruz” dedi.
Ticari araçlarda yapılan korona virüs denetimi drone ile havadan görüntülendi.

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