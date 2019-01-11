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Polisten tombala baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 00:41 | Son Güncelleme

KONYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.  Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

Polisten tombala baskını

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, işyerini takibe aldı. İşyerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İşyeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Polis, içerde bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Polisten tombala baskınıPolisten tombala baskınıPolisten tombala baskınıPolisten tombala baskını

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