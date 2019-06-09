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Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 07:10 | Son Güncelleme

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri, tatil dönüşü trafikte uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağladı.

Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit

Bilecik-Sakarya yolunda İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti, uykusu gelen sürücülere de Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tatil yörelerinin dönüş güzergahında olduğunu söyledi. Yolda günlük araç trafiğinin 30 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Şentürk, "Biz de gerekli önlemlerimizi aldık. Cezadan ziyade insanlarımızın kurallara uyarak can ve mal güvenliğini sağlama konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımız mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız kazasız belasız yolculuklar yaşanması, bayramların hüzünlere dönüşmemesi. Kentimizde bir yaralamalı kaza oldu, biz bunun da olmasını istemiyoruz. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecek." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise sürücülere tesislerin tüm imkanlarını açtıklarını aktararak "Çay, simit, ayva lokumu ikram ettik. Yorgun olanlara yatak imkanı sağladık. 90 kişiyi aynı anda ağırlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve Antalya'dan tatilden dönen Bilal Özavcı, "Vali Bey durdurdu, bize de sürpriz oldu. Trafik kurallarına uyup uymadığımızı denetlediler. Yorgun olup olmadığımızı sordular. Sağ olsunlar buraya çağırıp ikram yaptılar, kahvaltımızı yapıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Burcu Çam, Konya'dan akraba ziyaretinden döndüğünü vurgulayarak "Durdurmaları çok iyi oldu çünkü yolda gelirken her yer kapalıydı ve çok acıkmıştık." ifadesini kullandı.
Denetlemeye Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Uysal Ağaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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trafik polisi Bilecik

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