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Polisten uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Polisten uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.S. (43) ve M.K. (26) uyuşturucu madde ticareti suçunda gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ağzı açık kılıç, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi. 2 uyuşturucu satıcısı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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