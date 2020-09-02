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Polisten uyuşturucuya bir darbe daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsünün üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobildeki T.Ç.

Polisten uyuşturucuya bir darbe daha

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsünün üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobildeki T.Ç. (22) isimli şahsın üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada bir miktar çıkı halinde uyuşturucu madde ile 17 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlı T.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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