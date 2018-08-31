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Polisten vatandaşa "manganda" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Polisten vatandaşa "manganda" uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, onlarca kişinin hayatını kaybettiği "maganda" kurşununa karşı uyardı.

Ekipler, Eskişehir Bağları Danişment Gazi Mahallesi'nde düzenlenen bir düğüne katılarak "Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım" başlıklı broşür dağıttı.

Düğün sahipleri ve misafirleri silah atmamaları konusunda uyaran Başpolis Yusuf Levent Atakan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl onlarca kişinin maganda kurşunuyla can verdiğini söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Atakan, "Düğünlerde sık sık karşılaştığımız ve üzücü olaylarla sonuçlanan silah atma ve kontrolsüz havai fişek patlatmalarına mani olmak için bu projeyi başlattık. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 20 bin broşür dağıttık. Yaklaşık bin düğüne giderek silah atılmaması yönünde uyarılarda bulunup bilgilendirme yaptık. Ayrıca bölgelerinde düğün yapılacak polis merkezlerimiz de düğün sahibine ulaşarak silah atılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor." diye konuştu.

Ekipler daha sonra düğünde davul zurna eşliğinde düğüne katılanlarla birlikte oynadı.

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