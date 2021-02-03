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Polisten yalınayak kaçan azılı hırsız adliyeye polisin verdiği terliklerle çıktı

03.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobil çalan sabıkalı hırsız, polisle yaşadığı nefes kesen kovalamacanın ardından otomobili bırakıp kaçarken yakalandı.

Antalya’da otomobil çalan sabıkalı hırsız, polisle yaşadığı nefes kesen kovalamacanın ardından otomobili bırakıp kaçarken yakalandı. Kaçarken ayakkabılarını yola fırlatan ve polislerin verdiği terlikle adliyeye götürülen Mahir T. mahkeme tarafından tutuklandı. 9 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Mahir T., basın mensuplarına “Abi iyi çek. Yakışıklı çıkalım. Manavgat’a reklam olalım” dedi.
Manavgat ilçesinde Salı gecesi sat 03.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi 1013 Sokak’ta park halindeki 19 AAZ 188 plakalı otomobilin çalındığı bilgisi Manavgat polisini harekete geçirdi. Karakolları bağlı polis ekipleri, Trafik ekipleri ve Asayiş Büro ekipleri çalınan araçla nefesleri kesen bir kovalamaca yaşadı. Aşağı Pazarcı Mahallesi’nden çıktıktan sonra polisleri gören araç sürücüsü, Remzi Güven Caddesi’nden Yayla Mahallesi’ne girerken zaman zaman ters yönde ve ışık ihlali yaparak kaçmaya başladı. Yayla Mahallesi 2564 Sokak’tan Remzi Güven Caddesi’ne çıkan otomobil, aşırı hız nedeniyle refüje çarparak durdu. Otomobilin refüje çarpmasının ardından otomobili kullanan kişi otomobilden inerek kaçarken, iyi koşabilmek için ayakkabılarını ayağından yola fırlattı. Şahsın kaçtığını gören resmi ve sivil ekipler, bu kez yaya olarak yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

9 suçtan sabıkalı çıktı
Yakalanan şüphelinin Mahir T. olduğu, 5’i hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu belirlendi. Mahir T.’nin 27 Aralık Pazar günü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 Sokakta anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin çalınması olayının şüphelilerinden birisi olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150 TL, ehliyetsiz otomobil kullanmak, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ters şeritte gitmek suçlarından 4 bin 665 TL olmak üzere toplam 7 bin 815 TL para cezası uygulanan Mahir T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Mahir T., polisler tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarken, görüntü alan muhabire ‘Abi iyi çek de yakışıklı çıkalım. Manavgat’a reklam olalım” dedi.
Bu arada, polislerden kaçarken ayakkabılarını yola fırlatan Mahir T., adliyeye polislerin verdiği terlikle çıktı.

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