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  4. Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter

Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çiftin meyve ve sebze ihtiyacını polis karşıladı. Çiftin verdiği parayı almayan polis, "Duanız yeter" dedi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Recai Turhan, 155'i arayıp, çilek, karpuz, marul gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bölgede bulunan Vefa Destek Grubu'nun başka bir görevde olması nedeniyle devreye, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri girdi. Polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü. İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Recai Turhan, ekiplere teşekkür ederek, parasını vermek istedi. Çiftin verdiği parayı almayan polisler, kendileri için dua etmelerini istedi. Polisin bu jesti karşısında duygulanan çift, duaların hep onlarla olduğunu söyledi.

(DHA)

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