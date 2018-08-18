Polisten yorulan sürücülere çay ikramı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kurban Bayramı için memleketlerine seyahat eden ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücülere polis ekipleri çay ikramında bulunuyor.

"Trafikte Mola Verin Hayata Gülümseyin" projesi kapsamında Keşap ilçe otogarında uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak broşürle bilgilendiriyor.

Ekipler, sürücüleri daha sonra ÇAYKUR'un standına yönlendirerek çay ikram ediyor.

Uygulamaya katılarak sürücüleri çay içmeye davet eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, mola veren vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıfakıoğulları, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından bayram tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla uygulamaya konulan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara da düdük dağıttı.

Vali Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın matem havasına bürünmemesi için herkesin trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.