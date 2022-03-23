HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya 45 Rus Diplomatı Sınırdışı Edebilir

Polonya 45 Rus Diplomatı Sınırdışı Edebilir

23.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya, 45 Rus diplomatı sınırdışı edebilir. Polonya Özel Servisler Birimi, ülkenin dışişleri bakanlığından 45 Rus diplomatın sınırdışı edilmesini talep etti.

Polonya 45 Rus Diplomatı Sınırdışı Edebilir

Özel Servisler Birimi Basın Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Polonya’daki 45 Rus görevlinin diplomat olarak görünmesine karşın istihbarat servisine çalıştıklarını söyledi ve bu kişilerin sınırdışı edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Polonya Hükümet Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi’nin Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisinden bilgi istendiğini konuya ilişkin kararın görüşmelerin ardından açıklanacağını belirtti.

Bu gelişme üzerine Rusya’dan da bir açıklama geldi. Rus RIA haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya’nın böyle bir adım atması halinde Rusya’nın da buna karşılık vererek Polonyalı diplomatları sınırdışı edeceğini açıkladığını bildirdi.

Polonya Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrasında en fazla Ukraynalı göçmene ev sahipliği yapan ülke durumunda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Londra’da su sporları merkezinde gaz sızıntısı! Son dakika: Londra’da su sporları merkezinde gaz sızıntısı!
Özel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit olduÖzel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit oldu
Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktıÜnlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı
Anahtar Kelimeler:
Polonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.