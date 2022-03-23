Polonya 45 Rus Diplomatı Sınırdışı Edebilir

Özel Servisler Birimi Basın Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Polonya’daki 45 Rus görevlinin diplomat olarak görünmesine karşın istihbarat servisine çalıştıklarını söyledi ve bu kişilerin sınırdışı edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Polonya Hükümet Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi’nin Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisinden bilgi istendiğini konuya ilişkin kararın görüşmelerin ardından açıklanacağını belirtti.

Bu gelişme üzerine Rusya’dan da bir açıklama geldi. Rus RIA haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya’nın böyle bir adım atması halinde Rusya’nın da buna karşılık vererek Polonyalı diplomatları sınırdışı edeceğini açıkladığını bildirdi.

Polonya Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrasında en fazla Ukraynalı göçmene ev sahipliği yapan ülke durumunda.

