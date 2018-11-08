Polonya ABD’den Doğalgaz Alıyor

Polonya’da devlete bağlı doğalgaz şirketi, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için ABD’den doğalgaz almak için uzun dönemli bir anlaşma yaptı.
Polonya devlet doğalgaz şirketi PGNiG ve Amerikalı üretici Cheniere arasında yapılan anlaşmaya Varşova’da imza atıldı. Törene ABD Enerji Bakanı Rick Perry ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda katıldı.
Perry, ABD’nin bölgedeki ortaklıklarını arttırmak için Doğu Avrupa’da çok sayıda ülkeyi ziyaret ediyor.
PGNiG’nin yönetim kurulu başkanı Piotr Wozniak, doğalgazın fiyatının Rusya’ya ödediklerinden yüzde 20-30 daha düşük olduğunu kaydetti.
Anlaşmaya göre Polonya 2019’dan 2022’ye kadar ABD’den 700 milyon metre küp; 2023’ten 2042’ye kadar ise 39 milyar metreküp doğalgaz alacak.
Wozniak anlaşmanın komşu Ukrayna’yı Rusya’dan gelen doğalgaz akışında yaşanan sürpriz kesintiler karşısında da koruyacak bir güvenlik ağı oluşturacağını söyledi.
Moskova önceki yıllarda doğalgaz konusunda kendisine bağımlı olan Polonya ve Ukrayna’ya karşı doğalgazı siyasi bir avantaj olarak kullanmıştı.
Polonya ve Ukrayna’nın endişeleri Almanya ve Rusya arasında imzalanan Kuzey Akımı 2 boru hattı projesinin ardından artmıştı. Projeyle Rusya’nın Polonya ve Ukrayna’yı baypas ederek doğalgazını doğrudan St Petersburg’dan Almanya’ya iletmesi öngörülüyor.
Polonya Ekim ayında da Louisiana merkezli Venture Global Calcasieu Pass ve Venture Global Plaquemines LNG şirketleriyle 40 milyon tonluk doğalgaz almak için ayrı bir uzun dönemli doğalgaz anlaşması imzalamıştı.
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yapılan bir ilk niteliğindeki bu anlaşmanın süresi dolmak üzere olan Rus Gazprom doğalgaz anlaşmasının yerine geçmesi bekleniyor.
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