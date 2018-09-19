Polonya, ABD'den topraklarında kalıcı üs kurmasını istedi

WASHINGTON (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Donald Trump'a Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurma çağrısında bulundu ve üssün ismini "Trump kalesi" koyacaklarını söyledi.

Trump ve Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Üssü "Trump kalesi" olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Avrupa'da stratejik bir pozisyonu olduğunu dile getiren Duda, "Bizim ülkemizde ABD askerinin olması çok önemli, bu ABD çıkarlarıyla da uyuşacak." diye konuştu.

"Trump'a şu konuda garanti verdim" diyen Duda "İlk ve en önemli nokta; eğer ABD ordusunun kalıcı üssü olursa Rusya'nın bölgedeki aktivitelerini hızlandıracağı, Avrupa'nın bu bölgesinde askeri varlığını arttıracağı ve güvenliğin tehlikeye gireceği bir durum olacağını söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.