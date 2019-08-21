Polonya Almanya'dan 850 Milyar Dolar Savaş Tazminatı İstiyor

Almanya ve Polonya arasındaki tazminat gerilimi giderek büyüyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordularının neden olduğu kayıplar nedeniyle Almanya'dan maddi tazminat talep edeceğini açıkladı.

"Polonya 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı vahşetle ilgili Almanya’dan hak ettiği tazminatı şimdiye dek alamadı" diyen Morawiecki, savaşta 6 milyon Polonya’nın yaşamını yitirdiğini, binden fazla köyün yerle bir edildiğini hatırlatarak, "Bizden çok daha az kaybı olan ülkelere tazminat verilmesi, haksızlık ve kabul edilemez" şeklinde bir açıklama yaptı.

Polonya başbakanı, Polonya Meclisi tarafından oluşturulan bir komisyonun ülkenin 2. Dünya Savaşı’ndaki kaybının dökümünü hazırladığını ve konuyla ilgili raporun yakın bir tarihte tamamlanarak, Almanya’ya sunulacağını bildirdi.

Morawiecki, savaş sonrası eski Doğu Almanya yönetimiyle imzalanan anlaşmalarda o dönemde Polonya'da iktidarda olan Komünist Partisi’nin 1953 yılında tazminat hakkından feragat etmesini tanımadıklarını da söyledi.