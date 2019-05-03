Polonya anayasası 228 yaşında

Polonya’da Anayasa’nın kabulünün 228’inci yıl dönümü başkent Varşova’da düzenlenen resmi tören ile kutlandı.

Anayasanın kabul edilişinin 228’inci yıl dönümü Polonya’da törenlerle kutlandı. Başkent Varşova’da düzenlenen törenlere Polonya ordusuna mensup 2 bin asker katıldı. Vislostrada Caddesi’nde düzenlenen askeri geçit töreninde ise yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı vasıtalar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roketatar sistemleri, Krab ve Dana obüsleri ve kısa menzilli uçaksavar füze sistemi gibi çok sayıda askeri araç ve teçhizat sergilendi.

Törende Polonyalı askerlerin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin askerleri de geçit yaptı. On binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği törende F 16’ların da aralarında bulunduğu askeri uçak ve helikopterlerin gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

