Polonya Bağımsızlık Bayramı resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka, Polonya'nın Erasmus programına katılan Türk öğrenciler için ilk tercih olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık 3 bin Türk genci, bu program çerçevesinde anavatanımı ziyaret ediyor." dedi.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunca Hilton Otel'de düzenlenen Polonya Bağımsızlık Bayramı resepsiyonunda konuşan Pilecka, ilişkileri 605 yıla dayanan iki devlete çok sık rastlanmadığını vurgulayarak, Lehistan Krallığı ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin 15. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

Pilecka, Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın parçalanmasını ve Avrupa haritasından silinmesini asla kabul etmediğini dile getirerek, "Osmanlı misafirperverliği, Polonya'nın bölünmesini kabul etmeyen Polonyalı vatanseverlerin Osmanlı Devleti'ne sığınmasını beraberinde getirdi. Böylece Michal Czajkowski (Sadık Paşa) önderliğinde Polonyalıların köyü Polonezköy kurulmuş oldu. 19. yüzyılda gelen göçmenlerin torunları Polonezköylü misafirlere de bu akşam gönülden hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.