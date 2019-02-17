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Polonya Başbakanı İsrail gezisini iptal etti

17.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrailli mevkidaşının Polonyalıların Nazilerle işbirliği yaptığı yönündeki açıklamalarının basında yer almasının ardından İsrail gezisini iptal etti.

Polonya Başbakanı İsrail gezisini iptal etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Yahudi Soykırımı (Holokost) sırasında Polonyalıların Nazilerle işbirliği yaptığı yönündeki açıklamalarının basında yer almasının ardından planladığı İsrail gezisini iptal etti.

Polonya hükümet sözcüsü Joanna Kopcinska, Başbakan Morawiecki'nin yerine Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in İsrail'e gönderileceğini kaydetti. Sözcü Kopcinska, Polonya Başbakanı'nın Pazar günü İsrailli mevkidaşını telefonla arayarak durumdan haberdar ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD sponsorluğunda Varşova'da yapılan bir Ortadoğu konferansında sarf ettiği sözlerin The Jerusalem Post gazetesi tarafından yanlış aktarıldığı, gazetenin daha sonra bir tekzip yayınladığı ifadelerine yer verildi. Ofisten daha sonra yapılan başka bir açıklamada ise İsrail Başbakanı’nın Nazi işgalcilerle işbirliği yapan Polonyalılar hakkında genel bir suçlamada bulunmadığı kaydedildi.

Gelişmelerin ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi Anna Azari dışişlerine çağrılmış ve Netanyahu'nun sözleriyle ilgili açıklama talep edilmişti.

Polonya Başbakanı Morawiecki Polonya haber ajansı PAP'ye Pazar günü verdiği mülakatta İsrail Büyükelçisi Azari'nin, Netanyahu’nun Nazilerle işbirliği yapan Polonyalılara ait münferit olaylara gönderme yaptığını açıkladığı bilgisini verdi.

Reuters/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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