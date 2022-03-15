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Polonya Çekya ve Slovenya Başbakanları Kiev'e Gidiyor

15.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’ya, bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa bir ziyaret gerçekleştirecekler

Polonya Çekya ve Slovenya Başbakanları Kiev'e Gidiyor

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’ya, bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa bir ziyaret gerçekleştirecekler.

Üç başbakan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüşecekler. Toplantı’ya Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal de katılacak.

Polonya Başbakanlık Ofisi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşülerek planlandığı ifade edildi. Ziyaretin amacının Avrupa Birliği’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin ortaya konulması olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca uluslararası kamuoyunun da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlar aracılığıyla ziyaret konusunda bilgilendirildiği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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