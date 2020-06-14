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Polonya Cumhurbaşkanı: LGBTİ savunuculuğu komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji

14.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Polonya'da seçimlere haftalar kala, milletçi, muhafazakar partinin müttefiki Cumhurbaşkanı Duda LGBTİ hakları savunuculuğunun komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı: LGBTİ savunuculuğu komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, LGBTİ hakları savunuculuğunun 'komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu' söyledi.

Polonya'da 28 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Duda, ailesinin kuşağının 40 yıl boyunca komünist ideolojiyle boğuştuğunu belirtip "Onlar bu mücadeleyi, çok daha yıkıcı olan yeni bir ideoloji ortaya çıksın diye yürütmedi" diyerek LGBTİ hakları savunuculuğunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Duda, iktidardaki milliyetçi PiS Partisi'nin müttefiki. Muhalifler partinin eşcinsel karşıtı bir gündemi olduğunu söylüyor.

LGBTİ hakları savunucusu ILGA-Europe adlı örgüt geçen hafta yayımladığı endekste Polonya'nın Avrupa Birliği ülkeleri arasında LGBTİ hakları açısından en kötü ülke konumunda olduğunu ifade etti.

PiS partisi, muhafazakar-milliyetçi siyasetiyle ve Katolik değerleri öne çıkaran gündemiyle başta geleneksel yapıya sahip aileler ve eşcinsel evliliklere karşı çıkan kesimler sayesinde mecliste çoğunluğu elde etti.

Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın güneybatısındaki Brzeg'de yaptığı seçim konuşmasında "çocukların cinsel eğitiminden aileler sorumludur, ailelerin çocuklarını nasıl yetiştireceklerine hiçbir kurum karışamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Duda, 10 Haziran'da eşcinsel çiftlerin evlenmesini, evlat edinmelerini ve okullarda LGBTİ konuları hakkında eğitim verilmesini engelleyen seçim vaatleri paketini imzalamıştı.

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