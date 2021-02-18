Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğu öldüren katile 25 yıl hapis

Polonya’nın başkenti Varşova’da 2 yıl önce okulda öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili Emil Baranski bugün görülen duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Branski’nin canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayeti işlediğine hükmeden mahkeme heyeti, Baranski'ye ayrıca Kızıltaş'ın babası Mustafa Kızıltaş’a 100 bin Polonya zlotisi (yaklaşık 25 bin dolar), Kızıltaş’ın abisine ise 50 bin Polonya zlotisi (yaklaşık 12 bin 500 dolar) tazminat ödemeye mahkum etti.

Branski’nin avukatları ise bir trajedi yaşandığını ve bir çocuğun başka bir çocuğu öldürdüğünü belirterek kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

'HİÇBİR KARAR ONUN YERİNİ DOLDURMAYACAK'

Baba Kızıltaş yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Polonya mahkemesinin verdiği karardan memnunum. Evladımı kaybetmenin acısı çok büyük, hiçbir karar onun yerini dolduramayacak. Evladımın ölümünden sonra hayatımızda çok şey değişti, onunla beraber adeta biz de öldük. Ailemizde çok büyük sarsıntıya yol açtı" dedi.

Baba Kızıltaş, Varşova Türk Büyükelçiliği yetkililerine de tüm yaşanan süreçte yanlarında oldukları için teşekkür etti.