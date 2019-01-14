Polonya’da Belediye Başkanı sahnede bıçaklandı

Bağış etkinliğinde belediye başkanını hedef alan 27 yaşındaki zanlı, saldırının ardından mikrofonu eline alarak "haksız yere hapsedildiğini ve Adamowicz'in bu yüzden öleceğini" bağırdı.

Gdansk kentinde 20 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapan Pawel Adamowicz pazar akşamı katıldığı bir bağış etkinliğinde sahnede saldırıya uğradı. Bir anda platforma çıkan kimliği açıklanmayan bir kişi elindeki bıçakla Belediye Başkanı Adamowicz'e saldırdı.

Bıçak darbelerinin ardından mikrofonu eline alan zanlı, Adamowicz'in partisinin liderliğinde kurulan bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapsedildiğini savundu. Hapiste işkence gördüğünü de öne süren zanlı, "Adamowicz bu yüzden ölecek" dedi.

DURUMU KRİTİK



Saldırgan kısa süren şaşkınlığın ardından gözaltına alındı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan Adamowicz'e ise hemen ilk müdahale yapıldı.

Sahnede kalbi durduğu belirtilen politikacı yapılan müdahale ile yaşama döndü. Yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırılan Adamowicz 5 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Operasyonun ardından konuşan doktorlar, Adamowicz'in kalbinden bıçaklandığını ve durumunun çok kritik olduğunu duyurdu.





