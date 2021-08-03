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Polonya’da Covid-19 aşı merkezi kundaklandı

03.08.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’nın Zamosc kentinde bir korona virüs (Covid-19) aşı merkezi ile devlet sağlık ve epidemiyoloji istasyonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.

Polonya’da Covid-19 aşı merkezi kundaklandı

Polonya’da Zamosc kentinde yer alan bir korona virüs (Covid-19) aşı merkezi ile sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna dün gece kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Aşı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olay yerine bisikletiyle gelen şahıs, aşı merkezinin bodrum katının camını kırarak aşı merkezini kundakladı. Güvenlik görevlileri gelmeden olay yerinden uzaklaşan şahıs, daha sonra devlet sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna saldırdı.

"COVID-19 AŞILARI ZARAR GÖRDÜ"

Zamosc Emniyet Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Covid-19 aşı merkezine düzenlenen saldırıda yaralı ve ölü olmadığını, fakat çıkan yangınlar nedeniyle bazı ekipmanların ve buzdolaplarında bulunan Covid-19 aşılarının zarar gördüğünü kaydetti.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI"

Szymczyk, "Olaya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kabul edilemez bir saldırı. Olayı gerçekleştiren kişiyi yakalayıp en ağır cezayı alması için yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KATI OLACAĞIZ"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise aşı merkezlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Covid-19 aşı merkezlerine yapılan saldırılar konusunda çok katı olacağız. Tolerans göstermemiz söz konusu olamaz. Dünyayı etkileyen Covid-19 ile baş etmenin tek yolu aşıdır ve buralara zarar vermelerine engel olacağız" dedi.

AŞI KARŞITI SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Polonya’da dün de Covid-19 aşı karşıtı saldırılar yaşanmıştı. Ayrıca dün Polonya’nın Grodzisk Mazowiecki ve Gdynia kentlerinde aşı merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Grodzisk Mazowiecki’de Covid-19 aşı karşıtları bir hastaneye girmek istemiş, fakat Polonya polisinin müdahalesi ile karşılaşmıştı. Gdynia’da ise mobil aşı otobüsünün çevresini saran aşı karşıtları, "Sizler katilsiniz" sloganları atarak otobüsü tekmelemişti. (AA)

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