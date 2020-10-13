HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya'da dehşet! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı

Polonya'da dehşet! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı.

Polonya'da dehşet! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı

BBC'nin haberine göre, olay, liman şehri Swinoujscie dışında Piast Kanalı yakınında meydana geldi.

Polonya Donanması, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan deprem bombası Tallboy'u etkisiz hale getirmek için bölgeden en az 750 kişiyi tahliye etti.

Baltık Denizi'nin derinliklerine gömülen ve neredeyse yarısı patlayıcıdan oluşan 5 bin 400 kilo ağırlığında, 6 metre uzunluğundaki bomba, etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı.

Şehirde hissedilen patlamanın etkisiyle büyük bir su kütlesi havaya yükselirken, operasyona katılan tüm dalgıçlar olaydan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 1945 yılında attığı deprem bombası, Alman kruvazörü Lützow'u batırmıştı.

Swinoujscie, o dönemde Almanya'ya aitti ve bombardıman sırasında Swinemünde ismiyle anılıyordu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
ABD'deki antikor çalışmalarından kötü haber! Denemeler durdurulduABD'deki antikor çalışmalarından kötü haber! Denemeler durduruldu
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Diğer Haberler
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
ABD'deki antikor çalışmalarından kötü haber! Denemeler durduruldu
Türkiye'den ABD'ye 'Oruç Reis' tepkisi
Türkiye'den ABD'ye 'Oruç Reis' tepkisi
Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
ABD’de dehşete düşüren olay! Pizzanın içerisinden jilet çıktı
Dehşete düşüren olay! Pizzanın içerisinden jilet çıktı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.