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  4. Polonya'da konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi

Polonya'da konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi

06.06.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da ABD’den gönderilen bir konteynerde yapılan arama sonucu, koruma altında olan 2 adet doldurulmuş Amerikan kara ayısı ele geçirildi.

Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde gümrük görevlileri ABD’den gönderilen bir konteynerde arama yaptı. Kargonun av malzemeleri ve av ganimeti olarak beyan edildiğini belirten görevliler, arama sonucu konteynerde 2 adet doldurulmuş ayı buldu. Ayıların Amerikan kara ayısı olduğunu tespit eden yetkililer, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'ne (CITES) aykırı olduğu gerekçesiyle ayılara el koydu. Kargo sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

CITES Sözleşmesi’ne göre nesli tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine ilişkin nakliye ve ticaret izni bulunmayan kişiler, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık suçlamasıyla 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

(İHA)

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