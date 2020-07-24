Polonya’da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Yetkililer, yavru kaplanın 23 Mayıs’ta dünyaya geldiğini fakat doğum haberini vermek için hayata tutunması açısından kritik olan sürecin geçmesini beklediklerini aktardılar. Yavru kaplan, kritik süreci atlatmasının ardından 2 ay sonra ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Yetkililer, yavru kaplana isim belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde yarışma düzenleneceğini duyurdu.

Wroclaw Hayvanat Bahçesi Direktörü Radoslaw Ratajszczak, yaptığı açıklamada 7 yaşındaki anne Nura ve 11 yaşındaki baba Tenga'dan dünyaya gelen bebek kaplanın Polonya'daki hayvanat bahçelerinde 8 yıldan bu yana dünyaya gelen ilk kaplan olduğunu ifade etti.



"BU GÜZEL KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Direktör Ratajszczak, söz konusu doğumun yalnızca kendileri için değil dünya çapındaki tüm zoologlar için büyük önem taşıdığını aktardı. Tüm dünyada kaplanların neslinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Ratajszczak, "Deneyimlerimiz bizlere kaplanların çok da hızlı üremediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada yalnızca 13 kaplan doğdu, bu kaybedecek zamanımızın olmadığını gösteriyor, bu güzel kedileri kurtarmak için ivedilikle harekete geçmeliyiz" dedi.

