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Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Konya’ya getirildi.

Polonya’da öldürülen Furkan’ın cenazesi Konya’ya getirildi

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçen 9 Mart günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kocaman’ın katil zanlısı olan PKK sempatizanı Muhammet Emektar ise olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Furkan Kocaman'ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polonya’dan uçakla ilk önce İstanbul’a ardından Sağlık Bakanlığına ait uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Konya Havalimanında Furkan’ın babası Celalettin ve annesi Ayşegül Kocaman, kardeşi, Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dedesi Hüseyin Özgül ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alınarak Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kocaman’ın cenazesi Cuma namazını müteakip Hacı Fettah Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. ,

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(İHA)

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Polonya furkan kocaman Erasmus

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Besle büyüt gözumden sakın.. Ama elin pkk kaçak göçek yollarla avrupada cirit atsın senin evladına kıyısn. Niye Türk bayrağı tişort giydiği için.... Sonrada siyası sığınma ister 3 yıl sonra çıkar elini kolunu sallaya sallaya.. Orda D üst düzey yönetici yaparlar.. Bunu.. Bakın görün..
işte chppkk ortaklığı bu oy vermeyin bunlara
Allah rahmet eylesin sabır diliyorum ailesine..
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