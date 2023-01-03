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Polonya'da polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak

03.01.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'daki yeni düzenlemelere göre polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.

Polonya'da polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni kararın, geçen ay bir emniyet amirinin Ukrayna dönüşünde yaşadığı kaza nedeniyle hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Silah kullanımına ilişkin polis eğitimi için alınan yeni karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.

Polonyalı Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin, 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamaya neden olması ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya el bombası

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