HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya'dan Ukrayna hamlesi: Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız

Polonya'dan Ukrayna hamlesi: Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız

08.03.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve NATO'dan savaş uçağı desteği istemiş ve "Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiy'nin çağrısının ardından NATO üyesi Polonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Polonya'dan Ukrayna hamlesi: Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız

Rusya'nın işgal harekatına karşı direnen Ukrayna'nın hava gücünü arttırması için daha önce Polonya'nın Ukrayna'ya eski model kullanılmış MiG-29'ları vermesi gündeme gelmişti. Washington yönetiminin ise, Polonya'nın kendi uçaklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda yeni uçakları sağlamayı taahhüt ettiği belirtilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Polonya'dan savaş uçakları konusunda açıklama geldi.

MİG-29 UÇAKLARINI ABD'NİN EMRİNE VERECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya’nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Polonya’nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.

iStock-940980314

NATO ÜYESİ POLONYA'YA YENİ UÇAKLAR GELECEK

Açıklamada, ABD'den bu adıma karşılık kendilerine benzer operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçakları tedarik etmesini talep edilirken, söz konusu uçakların satın alma koşullarını derhal kabul etmeye hazır olduklarını kaydedildi. Açıklamada, Polonya hükümetinin NATO'nun MİG-29 uçaklara sahip diğer devletlerini de benzer şekilde davranmaya çağırdığı ifade edildi.

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu uçakları Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti.(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Starbucks'tan Rusya için flaş karar!Starbucks'tan Rusya için flaş karar!
Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…
Anahtar Kelimeler:
Polonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Rusya duyurdu! Saat 10.00 itibarıyla...

Rusya duyurdu! Saat 10.00 itibarıyla...

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.