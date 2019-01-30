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Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz: “Konferansa İran’ı davet etmedik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 14 Şubat’ta Varşova’da düzenlenecek olan Ortadoğu Zirvesi’ne İran’ın davet edilmediğini söyledi.Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda ABD ile birlikte Varşova’da düzenleyecekleri Ortadoğu Zirvesi’ne ev sahibi ülke olarak İran’ı davet etmediklerini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 14 Şubat’ta Varşova’da düzenlenecek olan Ortadoğu Zirvesi’ne İran’ın davet edilmediğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda ABD ile birlikte Varşova’da düzenleyecekleri Ortadoğu Zirvesi’ne ev sahibi ülke olarak İran’ı davet etmediklerini belirtti. Czaputowicz, konferansın İran’ı tamamıyla izole etmek amacıyla mı düzenlediği sorusuna, “İran’ı davet etmedik, çünkü böylesi bir davet konferans kapsamındaki oturumların normal şekilde gerçekleşmesini mümkün kılmazdı. İranlılar kabul edilmesi zor bir dil kullanıyorlar. Son olarak da böylesi bir dili Polonya için kullanmaktalar” cevabını verdi.
Söz konusu konferansla ABD’nin Polonya’dan İran nükleer anlaşmasına karşı çıkmasını talep etmesine bir adım daha yaklaşılabileceği, nükleer anlaşmayı destekleyen Brüksel ile karşı karşıya gelebileceği sorusuna ise Czaputowicz, “Biz AB’ye karşı değiliz. Biz AB topluluğunun üyesiyiz ve söz konusu anlaşmanın pozitif rol oynadığı görüşünü paylaşıyoruz” yanıtını verdi. Ancak AB’nin Ortadoğu konusunda ABD’ye karşı çıkamayacağını ve Batılı şirketlerin İran’la yürüttükleri bir takım çalışmalardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Czaputowicz, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi karşısında AB’nin İran’la yapılan anlaşmanın şekli değişmemiş gibi davranamayacağını ifade etti. Czaputowicz, söz konusu konferansın AB’nin bu çıkmazdan kurtulması için bir fırsat olabileceğini de belirtti.

Rusya konferansa katılmayacak
Bakan Czaputowicz, Rusya’nın da kendilerine konferansa katılmayacakları bilgisini ilettiğini söyleyerek, “Bu, konferansın Rusya’nın çıkarlarına hizmet etmediğini göstermekte. Yazık. Çünkü Rusya Ortadoğu’da önemli bir rol oynuyor” dedi.
Czaputowicz, katıldığı Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ise Ortadoğu Zirvesi’nin hiçbir devlete karşı düzenlenmediğini kaydetti.

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