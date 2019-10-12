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Polonya genel seçimlere gidiyor, anketlerde zafer iktidar partisi PiS’in

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

30 milyonu aşkın seçmenin kayıtlı olduğu Polonya 13 Ekim Pazar günü sandık başına gidiyor.

30 milyonu aşkın seçmenin kayıtlı olduğu Polonya 13 Ekim Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerinden iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) yüzde 40’ın üzerinde oyla zaferle çıkması bekleniyor.
Polonyalılar 13 Ekim Pazar günü parlamentonun alt kanadı Sejm ve üst kanadı Senato üyelerini belirlemek için sandığa gidiyor. 30 milyonu aşkın seçmenin kayıtlı olduğu ülkede yerel saatle saat 07:00 ile 21:00 arası oy kullanılacak. 2015 yılında yapılan genel seçimlere yaklaşık yüzde 51 oranında olan katılım sağlanırken, yarınki seçimlere ise yüzde 70 oranında katılım gerçekleşmesi bekleniyor. Anket sonuçlarına göre seçimlerde galibiyeti iktidar partisi PiS’in göğüslemesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre milliyetçi ve muhafazakar parti PiS’in oy oranı yüzde 40 ile 44 arasında görünürken, liberal çizgideki Vatandaş Platformu’nun (Koalicja Obywatelska) oyları ise yüzde 22 ile 26 bandında seyrediyor.
Yine anketlere göre parlamentoya girmeye hak kazanacak üçüncü oluşumun ise yüzde 13 civarında oy ile Sol İttifak (Lewica) olması bekleniyor. Yüzde 5 olan seçim barajını aşarak parlamentoya girmesi muhtemel diğer iki grup ise milliyetçi-liberal çizgideki Polonya Koalisyonu (Koalicja Polska) ile aşırı milliyetçilerin oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja). Parlamentonun alt kanadı olan Sejm’e 460 vekilin, Senato’ya ise 100 senatörün seçileceği seçimlerin kesin sonuçlarının ise 14 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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