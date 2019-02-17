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Polonya ile İsrail arasında “soykırım” krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Polonyalıları Yahudi soykırımıyla ilişkilendirmesi üzerine, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin İsrail’de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya’da düzenlenen Orta Doğu Konferansında, “Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı” demesi üzerine, iki ülke arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Polonyalıları Yahudi soykırımıyla ilişkilendirmesi üzerine, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin İsrail’de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya’da düzenlenen Orta Doğu Konferansında, “Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı” demesi üzerine, iki ülke arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsrail’e düzenleyeceği resmi ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

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