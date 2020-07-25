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Polonya İstanbul Sözleşmesi’nden Çekiliyor

25.07.2020 19:27 | Son Güncelleme

Polonya'da sağcı hükümetin Türkiye’de de tartışma konusu olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı protesto edildi

Polonya İstanbul Sözleşmesi’nden Çekiliyor

Polonya, Türkiye’de de tartışma konusu olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor. Sağcı hükümet İstanbul Sözleşmesi’nin zararlı ideolojik unsurlar içerdiğini iddia etti. Hükümetin kararı başkent Varşova başta olmak üzere çeşitli kentlerde protesto edildi.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin, okullarda çocuklarda toplumsal cinsiyetin anlatılmasını öngörmesinin ailelerin haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

“İstanbul Sözleşmesi zararlı ideolojik unsurlar içeriyor”

Polonya Adalet Bakanı, gelecek hafta Çalışma ve Aile Bakanlığı’na talep göndererek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecini başlatacaklarını söyledi. Ziobro, “Sözleşme zararlı olarak gördüğümüz ideolojik unsurlar içeriyor” dedi.

Polonya’da iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi ile koalisyondaki ortakları, Katolik Kilisesi’ne yakınlıklarıyla biliniyor ve muhafazakar bir gündemi teşvik ediyorlar.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, bu ay içindeki seçim kampanyası sırasında eşcinsel haklarına karşı itirazını öne çıkarmıştı.

“Amaç aile içi şiddeti meşrulaştırmak”

Cuma günü Polonya’da çoğu kadın binlerce gösterici başkent Varşova başta olmak üzere pek çok kentte hükümetin kararını protesto etti.

Varşova’daki gösterileri düzenleyenlerden Magdalena Lempart, hükümetin bu adımla amacının aile içi şiddeti meşrulaştırmak olduğunu söyledi.

Bazı protestocuların ellerinde iktidar partisini hedef alan, “Hukuk ve Adalet Partisi kadınların cehennemidir” yazan posterler taşıdıkları görüldü.

Sağcı hükümet aile değerlerini savunma vaadiyle iktidara gelmişti

Hukuk ve Adalet Partisi, Polonya’nın 2015 yılında iktidarda olan merkezci hükümetin onayladığı İstanbul Sözleşmesi’ni uzun süredir hedef alıyordu.

Hükümet sözleşmenin dine saygı göstermediğini; okullarda liberal sosyal politikaların öğretilmesini öngördüğünü savunuyor.

Hukuk ve Adalet Partisi, aile değerlerini savunma vaadinde bulunarak beş yıl önce iktidara gelmiş, kadınların korunması için ülkenin kendi yasalarının daha etkili olduğunu savunarak, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkabileceklerinin sinyalini vermişti.

Polonya bu adımı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Avrupa’da aile içi şiddet yardım hatlarına yapılan çağrıların özellikle Corona virüsü salgını sebebiyle karantina önlemleri sırasında arttığı; savunmasız durumda olanların bu dönemde istismara daha açık hale geldiği uyarısında bulunduğu bir dönemde atıyor.

Aralarında Macaristan ve Bulgaristan’ın olduğu altı AB üyesi ise İstanbul Sözleşmesi’ni henüz onaylamış deği

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