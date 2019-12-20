Polonya: Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı

Polonya'da, aracının bozulması sonucu ülkede mahsur kalan İranlı bir TIR şöförünün yeni bir araç alabilmesi için yaklaşık 250 bin zloty, yaklaşık 400 bin TL para toplandı.

Fardin Kazemi, Polonya'ya kuru üzüm götürmüştü ve Çek Cumhuriyeti'ne devam edip, oradan İran'a götüreceği yükü alacaktı.

Kazemi'nin bozulan aracını tamir ettirecek parası kalmayınca, arcaında yatması gerekti.

Kazemi "Polonya halkı bana melek gibi davrandı." dedi.

İran'ın kuzeybatısınaki Khoy'da yaşıyan Kazemi, 25 yıldan uzun süredir Avrupa'ya çalışıyordu.

Ancak Kazemi'nin ülkesine yeni aracıyla dönebilmesi için, İranlı makamlarda ithal izni ve İran'ın belirli AB ürünlerine koyduğu ambargolardan muaf tutulması gerekecek.

İnternette kampanya

Fardin Kazemi'nin sorunları, 30 yıllık TIR'nın Katowice kentinin kuzeyindeki Kozieglowy kasabası yakınlarında 3 Aralık'ta bozulmasıyla başladı.

Polonyalı kamyon şöförleri, internet üzerinden aracın tamiri ve İranlı meslektaşlarına gıda ve kalacak yer parası için kampanya başlattı

100 bin zlotylik ilk hedefe 24 saat içinde ulaşıldı ve hala bağışlar gelirken, toplam şu anda bunun iki katını da aştı.