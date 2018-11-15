Polonya Milli Günü resepsiyonu

Türkiye'nin, Polonya’nın ve Lehlerin zor günlerinde de mutlu günlerinde de hep yanında olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Kaymakcı, Lehistan Krallığı’nın 1414 yılında Osmanlı Devleti’ne iki büyükelçi birden gönderdiğini hatırlatarak, "İki ülke arasında geçmişe dayanan dostluğun gelecek dönemde de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Kaymakcı, Polonya’nın milli gününü tebrik ederek, Türkiye ile Polonya arasında sağlam ve kadim bir dostluk bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin Polonya’nın NATO üyeliğine koşulsuz destek olduğunu anımsatan Kaymakcı, Polonya’dan aynı desteği Türkiye’nin AB üyeliği konusunda beklediklerini ifade etti.

Kaymakcı, "Polonya ve Türkiye, Avrupa’da ve ötesinde barış ve huzurun sağlanması için ortak çalışan, platformlar kuran iki ülke. Dolayısıyla bu birlikteliğimizin Türkiye’nin de Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Rockicki de Polonya’nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 100. yıl dönümünün kutladıklarını ve Polonya’nın bağımsızlığı için savaşan ve bu uğurda çalışanları andıklarını belirtti.

Rockicki, "Polonya’nın esaret altında olduğu zor günlerinde, Türkiye’nin uluslararası arenada bizi desteklemiş ve Polonyalı göçmenlere kapılarını açmış bir ülke olduğu halen biz Polonyalıların hatıralarında taze şekilde yer almaktadır. Bu vesileyle, bizlere her zaman yardımcı olduğunuz, iş birliği içinde olduğunuz ve bizleri bu ülkede misafir ettiğiniz için sizlere ve her gün birlikte çalıştığımız Türk dostlarımıza teşekkür etmek isterim " değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından konuklara yemek ikram edildi.

