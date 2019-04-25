Polonya, Rusya’dan petrol alımını durdurdu

Polonya, Dostluk Petrol Boru Hattı üzerinden Rusya’dan gelen petrolün alımını durdurdu. Polonya makamları petrolün kalitesinde meydana gelen bozulma üzerine böyle bir karar alındığını belirtirken, mevcut stoklar sayesinde piyasada petrol sıkıntısı yaşanması beklenmiyor.

Polonya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rus petrolünün kalitesinde bozulma olduğu gerekçesiyle Dostluk Petrol Boru Hattı üzerinden gelen petrol alımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Açıklamada Belarus üzerinden aktarılan Rus petrolünün alımına, kalitede bozulmaya yol açan sebeplerin belirlenmesi ve aktarım sisteminin temizlenmesine kadar ara verileceği ifade edilirken, söz konusu petrolün mevcut haliyle rafinerilere zarar verebileceğine dikkat çekildi. Polonya Enerji Bakanlığının açıklamasında Polonya’nın depolarındaki petrolün devreye alınacak olmasıyla piyasada petrol sıkıntısı yaşanmayacağı da ifade edildi.

Dostluk Petrol Boru Hattı’ndan gelen petrolün kalitesindeki bozulmaya ilk olarak Belaruslu yetkililer dikkat çekmişti. Belarus makamları bu kapsamda Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine sevk edilen petrole sınırlama getirdiklerini açıklarken, Rusya ise petrolün kalitesindeki bozulmayı kabul etmiş ancak sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını ifade etmişti. Halihazırda söz konusu petrol boru hattından aktarılan petrolün yüzde 81’ini Ukrayna, yüzde 13’ünü ise Polonya ithal ediyor.

