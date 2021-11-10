Polonya Savunma Bakanı, 15 bin askerin Belarus sınırındaki göçmenleri 'püskürtmekle' görevlendirdildiğini açıkladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gece boyunca birçok göçmenin Belarus sınırını geçip yasa dışı şekilde ülkelerine girmeye çalıştığını söyledi. Blaszczak, 15 bin askerin Belarus sınırındaki göçmenleri "püskürtmekle" görevlendirdildiğini açıkladı.

Polonya Radyosu'na konuşan Mariusz Blaszczak dün 599 yasa dışı girişimle bağlantılı 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mariusz Blaszczak, daha önceki girişimlerin sınır kapısı Kuznica'da yoğunlaştığını ancak şu anda bunun değiştiğini söyledi.

Blaszczak ayrıca Twitter'da bir video paylaşarak, Belaruslu bir askerin, dikenli teller yakınındaki kampta kalan göçmenleri korkutmak için ateş ettiğini idda etti.

https://twitter.com/MON\_GOV\_PL/status/1458335636163809280?s=20

Halen en az 2 bin kişi Polonya-Belarus sınırına yığılmış durumda.

Polonya askerleri sınırın Belarus tarafında tel örgülerin arkasındaki göçmenleri uzaklaştırmak için zaman gaz bombaları kullanıyor.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede geçen hafta bazı göçmenler hayatını katybetmişti.

AB, NATO ve ABD aylardır Belarus'u, göçmen akınını koordine etmekle suçluyor.

Polonya'nın acil durum ilan ettiği bölgeye bir BBC ekibi, diğer gazeteciler ve yardım kuruluşlarının birlikte erişimi engellendi.

BBC'ye konuşan insani yardım kuruluşu çalışanı Ania Chmielewska,"Bizim açımızdan üzücü bir durum. Burada, sınırın yakınındayız ancak bölgeye giremiyor ve insanlara yardım edemiyoruz. Sadece kuşatılmış bölgeden çıkabilen ve sınırı geçebilenlere yardım edebiliyoruz" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1457946049646006274?s=20

'**Asıl fikir babası Putin**'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün Belarus sınırındaki göçmen krizinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmuştu.

Mateusz Morawiecki, Polonya Parlamentosu'nun acil oturumundaki konuşmasında, "(Belarus lideri) Lukoşenko'nun düzenlediği bu saldırının fikir babası Moskova'da. Fikir babası Başkan Putin'' demişti.

Morawiecki, Rusya ve Belarus liderlerini, göçmenleri Belarus sınırından Avrupa Birliği'ne sokarak, AB'yi sarsmaya çalışmakla suçlamış ve "Canlı kalkanların kullanıldığı yeni bir savaş biçimiyle karşı karşıyayız. 30 yıldır ilk kez Polonya sınırı vahşi bir saldırı altında" demişti.

Belarus lideri Aleksandr Lukoşenko ise AB yaptırımlarının intikamını almak için göçmenleri sınıra gönderdiği iddialarını inkar ediyor.

Lukaşenko, "Sınırda Rusya'yı da içine sürükleyecek herhangi bir askeri çatışmadan sakınmak istiyoruz" dedi.

Minsk yönetimi, göçmenlerin yasal yollarla sınıra ulaştığını ve onlara "misafirperver bir ülke" olarak davrandığını vurguluyor.

Rusya ise müttefikinin sınırı "sorumlu" şekilde korumasını takdir ettiğini ve durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Sınırdaki göçmenlerden 33 yaşındaki Iraklı Shwan Kurd, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Belarus ya da Polonya, hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar" diyor.

Kurd, Belarus başkenti Minsk'e, Kasım başında Bağdat'tan geldiğini ve şu anda Polonya'nın dikenli tellerinden birkaç metre uzaktaki derme çatma kampta kaldığını söyledi:

"Kaçacak hiçbir yer yok. Polonya sınırı geçmemize izin vermeyecek. Her gece helikopter uçuruyorlar. Uyumamıza izin vermiyorlar. Açız. Burada ne yemek ne su var. Çok küçük çocuklar, yaşlı adamlar, kadınlar ve aileler var".

Litvanya da teyakkuzda

Öte yandan, Litvanya da, olası bir göçmen akınına karşı, Belarus sınırına asker konuşlandırdı.

Litvanya hükümeti, önlem olarak sınır bölgesinde acil durum ilan etti.

Belarus'tan sınırı geçen 20'den fazla göçmen, "terör örgütleriyle" bağlantılı oldukları şüphesiyle tutuklandı.

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Kestutis Lancinskas, BBC'ye yaptığı açıklamada, yakalanaların çoğunda sahte kimlik olduğunu söyledi.