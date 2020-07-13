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Polonya seçimlerinde Duda önde gidiyor

13.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Polonya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Andrzej Duda sandık çıkış anketlerine göre önde gidiyor.

Duda’nın seçilmesinin ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerine büyük etkisi olması bekleniyor.İkinci görev süresi için yarıştığı seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu kazanamayan Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın dün yapılan ikinci turda Ipsos'un sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 51'ini aldığı bildirildi. Ankette yüzde 1 yanılma payı bulunuyor.

Katılımın yüzde 67,9 olduğu seçimin kesin sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.

İktidardaki milliyetçi muhafazakar Hak ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın seçilmesi, hükümetin muhafazakar gündemini uygulamasının yolunu da açmış olacak. Avrupa Birliği’nin (AB) antidemokratik olarak tanımladığı yargı reformu da hükümetin ajandasında yer alıyor.

Duda zafer ilan etti

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından dün akşam bir zafer konuşması yapan Duda, eşi ve kızının eşliğinde Polonya bayrakları sallayan destekçilerine seslenerek "Şimdilik sadece sandık çıkış anketlerine göre olsa da zaferimden dolayı mutluyum" dedi. Duda sözlerini "Polonya çok yaşa!” şeklinde sürdürdü.

Duda’nın rakibi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise oyların yüzde 49'unu aldığı bildirildi. Polonya'nın AB'ye katılım sürecinde de rol oynayan Trzaskowski, ülkenin AB ile ilişkilerini düzeltmeyi vadediyordu ve seçilmesi halinde hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamaları veto etmesi bekleniyordu.

Trzaskowski ise destekçilerine seslenerek "Polonya tarihinde sonuçlar hiç bu kadar yakın olmamıştı. Oyumuzun gücünü hiç bu kadar hissetmemiştik” dedi.

Analistler, seçim sonuçlarının birbirine yakın çıkması durumunda sonuçların Yüksek Mahkeme'ye taşınabileceğini söylüyor.

Seçimden önce yapılan anketler da iki adayın başa baş gittiğini gösteriyordu.

Polonya'da Mayıs ayı başında planlanan seçim koronavirüs salgını ve yasal bazı sorunlar nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu kazanamamıştı. İlk turda elenen dokuz cumhurbaşkanı adayı Trzaskowski'ye ikinci turda destek vermişti.

AFP, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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