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Polonya seçimlerinde iktidardaki muhafazakarların galip gelmesi bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Parlamento seçimleri için 13 Ekim'de sandık başına gidecek Polonyalılar, 460 koltuklu Polonya Meclisi (Sejm) ve 100 koltuklu Polonya Senatosunun yeni üyelerini belirleyecek - Polonya uzmanı, gazeteci Gabor Stier: - "Hafta sonu düzenlenecek seçimlerde, Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) birinci olması bekleniyor. Jaroslaw Kaczynski'nin liderliğini yaptığı parti, yüzde 43-44'lük oy oranıyla büyük ihtimalle meclisteki sandalyelerin yüzde 50'sini elde edecek. Bu sonuçla koalisyon için başka partilere bile ihtiyacı olmayacak" - "En güçlü muhalefet ittifakı olan Civic Platform (PO) bile yüzde 30'luk oy oranıyla PiS'in en az yüzde 10 gerisinde görünüyor"

VARŞOVA (AA) - MEHMET YILMAZ - Polonya'da halihazırda iktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS), 13 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde, tek başına hükümeti kuracak salt çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Parlamento seçimleri kapsamında 13 Ekim Pazar günü sandık başına gidecek Polonyalılar, 460 koltuklu Polonya Meclisi (Sejm) ve 100 koltuklu Polonya Senatosu'nun yeni üyelerini belirleyecek.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da seçimler öncesi yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, halihazırda iktidarda bulunan PiS'in, oyların yaklaşık yüzde 45'ini alarak tek başına hükümeti kuracak salt çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

- Muhalefet partileri, pazar günkü seçimlere 3 farklı ittifakla girecek

Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ittifak yaparak giren ancak istediği sonucu elde edemeyen muhalefet partileri ise seçimlere 3 farklı ittifakla girecek.

Seçim anketlerine göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platform'un (PO) yüzde 30, Demokratik Sol İttifakı'nın (SLD) yüzde 14, 2007-2015'te hükümette koalisyon ortağı olarak yer alan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alması öngörülüyor.

Aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakının ise yüzde 4 oy alacağı ve Polonya'da seçim barajı olan yüzde 5'in altında kalarak parlamentoya giremeyeceği düşünülüyor.

Son kamuoyu araştırmaları sonuçları kapsamında, PiS, 2015'deki seçimden (235 koltuk) daha iyi bir sonuç elde ederek, Sejm'deki 460 koltuktan yaklaşık 250'sini alıyor.

- "Seçimlerde, PiS'in birinci olması bekleniyor"

Polonya uzmanı ve gazeteci Gabor Stier, pazar günü düzenlenecek seçimleri, AA muhabirine değerlendirdi.

PiS'in seçimlerde büyük başarı elde etmesinin beklendiğini ifade eden Stier, muhafazakar partinin seçimleri koalisyona bile ihtiyaç duymadan kazanacağını, böylece hükümette kalmayı sürdüreceğini belirtti.

Stier, yapılan son anketlerde, PiS'in açık ara önde olduğunu vurgulayarak, "Hafta sonu düzenlenecek seçimlerde, PİS'in birinci olması bekleniyor. Jaroslaw Kaczynski'nin liderliğini yaptığı parti, yüzde 43-44'lük oy oranıyla büyük ihtimalle meclisteki sandalyelerin yüzde 50'sini elde edecek. Bu sonuçla koalisyon için başka partilere bile ihtiyacı olmayacak." diye konuştu.

Hükümetin izlediği sosyal ve ekonomi politikalarının halk tarafından büyük destek gördüğünü ve bunun sandığa da yansıyacağını dile getiren Stier, sözlerine şöyle devam etti:

"PiS'in bugüne kadar izlediği sosyal ve ekonomik politika, Polonyalılar tarafından kabul edilmiş. Polonya ekonomisi halihazırda yüzde 4,5 büyüyor ve hükümetin hedefi, son 30 yılda ilk defa bütçe açığı vermeden yılı tamamlamak. Ülkede yatırımlar yüzde 8,6, iç tüketim ise yüzde 4,9 oranında artmış durumda. Kredi değerlendirme kurumları da bu rakamları onaylıyor. Polonya, ekonomik anlamda Yunanistan'ı geçti ve muhtemelen gelecek yıl ise Portekiz'i geride bırakacak."

- "PO bile yüzde 30'luk oy oranıyla PiS'in en az yüzde 10 gerisinde görünüyor"

Gabor Stier, muhalefetin ise seçimlerde ciddi bir çıkış yapmasının beklenmediğini, sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu ve ülkede en güçlü muhalefet ittifakı olan PO'nun bile PiS'in en az yüzde 10 gerisinde olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Stier, "Muhalefet, geçen yıl sonbahardaki seçimlerde başarılı sonuçlar elde etmişti ama Kaczynski'nin izlediği siyaset başarılı oldu ve muhalefet genelde başarılı olduğu AP seçimlerinde bile istediğini alamadı. Muhalefetin burada aldığı yenilgi neticesinde, muhalefet ittifakı dağıldı. Muhalefet, bu yüzden şimdi 3 blok şeklinde seçimlere giriyor. En güçlü muhalefet ittifakı olan PO bile yüzde 30'luk oy oranıyla PiS'in en az yüzde 10 gerisinde görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
gazeteci Gabor Stier Jaroslaw Kaczynski Pis PO Polonya'daki seçimler

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