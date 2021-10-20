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Polonya sığınmacı geçişini önlemek için Belarus sınırında asker görevlendirdi

20.10.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya, düzensiz sığınmacı geçişlerine engel olmak için Belarus sınırında orduyu görevlendirdi.

Polonya sığınmacı geçişini önlemek için Belarus sınırında asker görevlendirdi

Sınır muhafızı için görevlendirilen askerlerin sayısı 6 bini geçti.Belarus sınırından sığınmacı geçişlerinin artması üzerine Polonya sınır güvenliğini güçlendirdi. Polonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınır bölgesinde görev yapan asker sayısı hafta sonuna göre iki katına çıkarak 6 bini buldu.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak askerlerin sınır polisine yardımcı olduğunu ve düzensiz geçişlere engel olduğunu söyledi. Polonya sınır polisinin verilerine göre sadece Pazartesi günü içinde Belarus'tan 612 kişi yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalıştı. Polonya'nın bölgede olağanüstü hal ilan ettiği, gazeteci ve insan hakları örgütlerinin bölgeye girişine izin verilmediği öğrenildi. Sınırın Belarus tarafında çoğu Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu yaklaşık 15 bin sığınmacının toplandığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği yasalarına göre sığınmacıların ilk ayak bastıkları AB ülkesinde iltica başvurularını yapmaları gerekiyor. Ancak çoğu sığınmacı Almanya'da yaşamayı, dolayısıyla iltica başvurusunu da burada yapmayı istiyor. Dolayısıyla Polonya ile Almanya arasındaki 460 kilometrelik sınır boyunca da yasadışı geçişler artıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın hafta başında açıkladığı verilerek göre Ağustos'tan bu yana Polonya'dan Almanya'ya 4 bin 500 yasadışı geçiş kaydedildi.

Almanya'dan ortak sınır devriyesi önerisi

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Polonyalı mevkidaşı Blaszczak'a bir mektup yazarak ortak sınır devriyesi önerisinde bulunduğu öğrenildi. Seehofer devriyenin öncelikli olarak Polonya'nın egemenlik alanında ve Polonya sınır muhafaza polisinin yönetimi altında gerçekleşmesini önerdi. Alman bakan, ayrıca sığınmacıların barınma sorununun çözümünde de lojistik destek teklifi yaptı. Seehofer'in konuyla ilgili bugün bakanlar kuruluna da öneriler sunması bekleniyor.

"Lukaşenko resmi insan kaçakçılığı şebekesinin başı"

Avrupa Birliği, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu yaptırımlara misilleme olarak sığınmacılara kapıları açmakla suçluyor. Türkiye'den yoğun bir biçimde sığınmacıların AB'ye geçebilmek için Belarus'a gittiği ileri sürülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Pazartesi günü yaptığı açıklamada Lukaşenko'yu "resmi bir insan kaçakçılığı şebekesinin başı" olarak nitelemişti.

Belarus'tan düzensiz göçmenlerin yoğun olarak geldiği bir başka ülke olan Litvanya ise Avrupa Birliği'ne hava sahasının kapatılması önerisini getirdi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'un başkenti Minsk'e uçan havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapatma önerisini Pazartesi günü yapılan AB zirvesinde önerdi.

Pro Asyl: Sığınmacı sözleşmesi hükümsüz hale geldi

Alman mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl Polonya Belarus sınırında mütlecilere yönelik yaklaşımı eleştirdi. Pro Asyl Avrupa Direktörü Karl Kopp "Avrupa Birliği'nin Polonya'daki dış sınırlarında Sığınmacıların Hukuki Durumuna Dair Sözleşme fiilen hükümsüz hale getirilmiştir" dedi. Rheinische Post gazetesine bir açıklama yapan Kopp, AB'yi insan haklarına uymaya çağırarak, "Diktatörler, ancak hukuk devletleri sığınmacı sözleşmesini ihlal ettiğinde kazanmış olur" dedi.

DW, dpa, AFP / EC, DA

©Deutsche Welle Türkçe

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