Polonya Sınır Muhafızları: Belarus dün akşam sınıra göçmen taşıdı

Polonya Sınır Muhafızları'nın dün Brugzi yakınlarındaki kamp alanının neredeyse tamamen boşaldığını açıklamasının ardından Belarus'taki bir grup göçmen yine sınırı geçmeye çalıştı. İngiltere, sınırı kuvvetlendirmek için bölgeye 150 mühendis göndereceğini açıkladı.

Reuters'a göre Polonya Sınır Muhafızları sözcüsü Anna Michalska, Perşembe günü göçmenler kamplarını boşalttıktan sonra 500 kadar kişinin tekrar sınırı geçmeyi denediğini söyledi.

Michalska bugün yaptığı açıklamada, sınırda ilk başta 100 kişi bulunurken Belarusluların bölgeye kamyonlarla daha fazla göçmen getirdiğini ve sayının 500'lere çıktığını ekledi.

AFP'nin yazdığına göre Michalska, göçmenlerin Polonyalı güçlere taş attığını, ayrıca Belaruslu askerlerin onlara göz yaşartıcı gaz temin ettiğini ve sınır muhafızlarının gözlerine lazer tuttuğunu belirtti.

Michalska, 50 kişinin sınırı geçtiğini ancak çoğunun geri gönderildiğini de aktardı.

Bu sırada bölgeyi ziyaret eden İngiltere Savuma Bakanı Ben Wallace, 150 tane askeri mühendisi sınırı kuvvetlendirmek için Polonya'ya göndereceklerini açıkladı.

Mühendislerin sadece teknik destek vereceklerini söyledi.

Belarus'tan Polonya'ya geçmek için bekleyen göçmenler bu hafta birkaç kez sınırı geçme girişiminde bulundu.

Polonya Sınır Muhafızları kendilerine taş, şişe, sopa atan ve sınır çitine zarar veren göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık vermişti.

Ancak iki gündür bölgedeki kamp alanları boşaltılmaya başlandı.

Çoğu Irak vatandaşı 431 kişi dün Irak Havayolları'nın Minsk'ten kaldırdığı uçakla Bağdat'a döndü.

Hem Polonya Sınır Muhafızları hem de Belarus haber ajansı Belta göçmenlerin Brugzi yakınlarında oluşturdukları kamplardan ayrıldığını ve sığınaklara gönderildiğini doğruladı.

Anna Michalska dün akşamüstü kampların boşaldığını ancak başka yerlerden sınırı geçmeye çalışan gruplar olduğunu belirtmişti.

