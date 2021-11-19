HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya Sınır Muhafızları: Belarus dün akşam sınıra göçmen taşıdı

Polonya Sınır Muhafızları: Belarus dün akşam sınıra göçmen taşıdı

19.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Sınır Muhafızları'nın dün Brugzi yakınlarındaki kamp alanının neredeyse tamamen boşaldığını açıklamasının ardından Belarus'taki bir grup göçmen yine sınırı geçmeye çalıştı. İngiltere, sınırı kuvvetlendirmek için bölgeye 150 mühendis göndereceğini açıkladı.

Polonya Sınır Muhafızları: Belarus dün akşam sınıra göçmen taşıdı

Polonya Sınır Muhafızları'nın dün Brugzi yakınlarındaki kamp alanının neredeyse tamamen boşaldığını açıklamasının ardından Belarus'taki bir grup göçmen yine sınırı geçmeye çalıştı. İngiltere, sınırı kuvvetlendirmek için bölgeye 150 mühendis göndereceğini açıkladı.

Reuters'a göre Polonya Sınır Muhafızları sözcüsü Anna Michalska, Perşembe günü göçmenler kamplarını boşalttıktan sonra 500 kadar kişinin tekrar sınırı geçmeyi denediğini söyledi.

Michalska bugün yaptığı açıklamada, sınırda ilk başta 100 kişi bulunurken Belarusluların bölgeye kamyonlarla daha fazla göçmen getirdiğini ve sayının 500'lere çıktığını ekledi.

AFP'nin yazdığına göre Michalska, göçmenlerin Polonyalı güçlere taş attığını, ayrıca Belaruslu askerlerin onlara göz yaşartıcı gaz temin ettiğini ve sınır muhafızlarının gözlerine lazer tuttuğunu belirtti.

Michalska, 50 kişinin sınırı geçtiğini ancak çoğunun geri gönderildiğini de aktardı.

Bu sırada bölgeyi ziyaret eden İngiltere Savuma Bakanı Ben Wallace, 150 tane askeri mühendisi sınırı kuvvetlendirmek için Polonya'ya göndereceklerini açıkladı.

Mühendislerin sadece teknik destek vereceklerini söyledi.

GETTY IMAGES

Belarus'tan Polonya'ya geçmek için bekleyen göçmenler bu hafta birkaç kez sınırı geçme girişiminde bulundu.

Polonya Sınır Muhafızları kendilerine taş, şişe, sopa atan ve sınır çitine zarar veren göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık vermişti.

Ancak iki gündür bölgedeki kamp alanları boşaltılmaya başlandı.

Çoğu Irak vatandaşı 431 kişi dün Irak Havayolları'nın Minsk'ten kaldırdığı uçakla Bağdat'a döndü.

Hem Polonya Sınır Muhafızları hem de Belarus haber ajansı Belta göçmenlerin Brugzi yakınlarında oluşturdukları kamplardan ayrıldığını ve sığınaklara gönderildiğini doğruladı.

Anna Michalska dün akşamüstü kampların boşaldığını ancak başka yerlerden sınırı geçmeye çalışan gruplar olduğunu belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Cesetleri üst geçide astılarCesetleri üst geçide astılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.