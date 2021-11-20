Polonya sınırında göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Polonya ise sınır güvenliğini artırıyor.Belarus'un Polonya sınırındaki göçmen kampının tahliyesi sonrası sınıra yakın kapalı bir geçici barınma merkezine götürülen sığınmacılar Avrupa Birliği (AB) sınırının açılmasını talep etti.

Polonya üzerinden AB'ye geçme ümidiyle bekleyen çoğu Suriyeli ve Iraklı sığınmacı Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada AB'ye geçiş izni verilene kadar sınırdan ayrılmayacaklarını belirtti.

Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu kapalı alanda sığınmacılara yiyecek ve sağlık malzemesi yardımı yapılıyor. Silahlı güvenlik güçlerince kontrol edilen kapalı alandan sığınmacıların çıkışına izin verilmezken, hijyen koşullarının kötü olduğu bildiriliyor. Belarus Kızıl Haç'ının Genel Sekreteri Dmitri Schewzow dpa'ya yaptığı açıklamada insanların acil ihtiyaçlarının sağlandığını kaydetti.

Polonya tarafı beton duvar ve tel örgülerle sınır bölgesinde güvenlik önlemlerini artırıyor.

Sınırda çıkan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor

Belarus yetkililerinin geçtiğimiz hafta Salı günü Polonya sınırında meydana gelen olaylara ilişkin soruşturması ise sürüyor.

Polonyalı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalesine ilişkin göçmenlerin ifadeleri alınıyor. Yetkililer şimdiye kadar yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını bildirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Cuma günü BBC'ye verdiği özel röportajda Polonya güvenlik güçlerini "Faşistler" olarak nitelendirdi. Polonya'nın kimyasal gaz kullandığını da iddia eden Lukaşenko müdahalelerin Belarus devlet sınırını ihlâl ettiğini ifade etti.

Polonya Savunma Bakanlığı ise göçmenlerin saldırıda bulunduğunu buna karşılık müdahalede bulunulduğunu iddia ediyor.

Polonya: İnsan kaçaklığı yapan bir grup gözaltına alındı

Polonya sınır koruma birimi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan geniş sığınmacı gruplarının engellendiğini ifade edildi.

Cuma günü 195 sınır ihlâli tespit edildiğini belirten polis yetkilileri sığınmacıların geçişine izin verilmediği belirtirken, açıklamada "Yabancılar agresifti, taş, havai fişek ve gaz bombası atıyorlardı" ifadesi kullanıldı.

Sınır ihlallerinin Polonya'nın Belarus sınırındaki Dubicze Cerkiewne köyünde gerçekleştiği bildirildi.

Polonyalı yetkililer ayrıca 34 kişiyi sınırdan yasadışı yollarla geçirmeye çalışan dört Polonya, iki Ukrayna, iki Almanya, bir Azeri ve bir Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

DW,dpa/MY,JD

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