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  4. Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

28.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında ülkeden ayrılmaya çalışan Afrikalı sığınmacıların Polonya sınırında ırkçı uygulamalara maruz kaldığı iddia edildi.

Polonya sınırında Ukrayna'dan gelen Afrikalılara ırkçılık yapıldığı iddiası

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı'ndan kaçan tüm sığınmacıları kabul edeceğine yönelik açıklamasına rağmen; Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edildi.

Güney Afrika Dışişleri yetkilisi Clayson Monyela, Twitter mesajında Güney Afrikalı öğrencilerin ve diğer Afrikalıların Ukrayna-Polonya sınırında kötü muamele gördüğünü ifade etti. Elçilik yetkililerinin sınırda ülkeyi terk etmeye çalışan Afrikalılara yardım ettiğini kaydeden Monyela, sınır hattından görüntüler de paylaştı.

Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde de Afrikalıların sınırdan geçişlerine izin verilmediği ve Ukrayna'ya geri gönderildiği görünüyor. Sınırdaki Afrikalıların çoğunluğunu Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Etiyopya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bildiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson sınırın Ukrayna'da yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen üçüncü ülkelerden gelen sığınmacılara da açık olduğunu söyleyerek bu kişilere yardım edilmesi gerektiğini belirtmiş ve AB'nin korumasına ihtiyaç duyan herkesin iltica başvurusunda bulunabileceğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Ukrayna
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