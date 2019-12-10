Polonya: Türkiye geri dönemez!

Daha önce Türkiye’nin 'taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumların doğru olmadığını vurgulayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" diye konuşmuştu.
Çavuşoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Polonyalı yetkili, "NATO zirvesinden alınan karardan geri dönüş olamaz. Hem Polonya-Baltık ülkelere hem de Türkiye için savunma planları için karar alındı, şimdi de bu planların uygulamasını bekliyoruz. Bu bir askeri mesele" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetleri olmadığını söylerken, Türkiye Planı ve Baltık Polonya Planı ile alakalı sıkıntının Ankara'dan kaynaklanmadığını ifade etti.
Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO zirvesi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır" diye konuştu.
Türkiye’nin son olarak neden Baltık ülkeleriyle ilgili NATO planına kısa süreli rezerv koyduğunu da anlatan Akar, daha önce YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğu kabul edilmiş iken Türkiye’nin savunma amaçlı güvenlik planı gündeme geldiğinde “terörist olmadığı” görüşünün ortaya çıktığını dile getirdi. Buna karşı YPG’nin terörist olarak tanımlandığı plana sahip çıktıklarını kaydeden Akar, NATO’nun Polonya Baltık Planı’yla eş zamanlı olarak Türkiye’nin savunmasına ilişkin planı yayınlamasını talep ettiklerini ve bunu beklediklerini söyledi.
Türkiye’nin Baltık Planı’ndaki rezervini kaldırmasıyla herhangi bir taviz olup olmadığı yönündeki soruya Akar söyle cevap verdi:
"Bizim isteklerimiz, milli hak ve menfaatlerimizle ilgili ortaya koyduğumuz şeyler son derece objektif, makul, mantıklı, 'aklın yolu birdir' dedikleri şekilde olduğu için burada bir aşırılık yok. Dolayısıyla bu aşırılık olmayan, gayet makul ve mantıklı olan isteklerimizden de geri dönmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bizde hiçbir şımarıklık, hiçbir aşırı istek söz konusu değil. Uluslararası hukukun kabul ettiği neler varsa o çerçevede taleplerimizi ortaya koyuyoruz. Sayın Stoltenberg'e bu çalışmalarda bize katkılarından, desteklerinden, koordinasyon ve iş birliğindeki faaliyetleri hızlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum.
YPG teröristtir, PKK'nın Suriye koludur, PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan herhangi bir şekilde vazgeçmemiz, tevil etmemiz, değiştirmemiz asla söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söylemişti.
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