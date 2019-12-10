Polonya: Türkiye geri dönemez!

Daha önce Türkiye’nin 'taviz verdiği' şeklinde çıkan yorumların doğru olmadığını vurgulayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Polonyalı yetkili, "NATO zirvesinden alınan karardan geri dönüş olamaz. Hem Polonya-Baltık ülkelere hem de Türkiye için savunma planları için karar alındı, şimdi de bu planların uygulamasını bekliyoruz. Bu bir askeri mesele" ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR: NATO PLANLARINI ENGELLEME NİYETİMİZ YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetleri olmadığını söylerken, Türkiye Planı ve Baltık Polonya Planı ile alakalı sıkıntının Ankara'dan kaynaklanmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO zirvesi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır" diye konuştu.