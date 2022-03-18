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Polonya Ukrayna İçin NATO Barış Misyonu Teklif Edecek

18.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya’nın gelecek NATO zirvesinde Ukrayna’da bir uluslararası barış misyonu görevlendirilmesi için resmen teklifte bulunmaya hazırlandığını bildirdi

Polonya Ukrayna İçin NATO Barış Misyonu Teklif Edecek

Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya’nın gelecek NATO zirvesinde Ukrayna’da bir uluslararası barış misyonu görevlendirilmesi için resmen teklifte bulunmaya hazırlandığını bildirdi.

Fikri ilk olarak Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, 15 Mart’ta yaptığı Ukrayna ziyareti sonrasında gündeme getirmişti.

Kaczynski, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya’nın başbakanlarıyla birlikte Kiev’e giderek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye desteklerini sunmuştu. Zelenski, Avrupalı yetkililere savaşın durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Polonya’da iktidar partisinin lideri olan Kaczynski, düzenlediği basın toplantısında, ‘‘Bir NATO barış misyonuna, muhtemelen daha geniş bir uluslararası yapıya, sahip olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendisini savunabilecek ve Ukrayna topraklarında faaliyet gösterecek bir misyonun gerekli olduğunu düşünüyorum’’ demişti.

Polonya’da siyasi kararları alan isim olarak görülen Kaczynski, ‘‘Bu, barış için çabalayacak, insani yardım sağlayacak bir misyon olacak, ancak aynı zamanda uygun silahlı güçler tarafından da korunacak" diye konuşmuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinin ardından ülkeye giden ilk yabancı liderler olmuştu.

Eski komünist ülkeler Çek Cumhuriyeti ve Polonya, hem AB hem NATO üyesi. Bu ülkeler Rus işgalinden bu yana Ukrayna’nın Avrupa’daki en büyük destekçileri.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Polonya Rusya
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