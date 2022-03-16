Polonya, Ukrayna'da NATO "barış misyonu" önerdi

ABD Savunma Bakanı Austin ise Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladı.Polonya, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek olmak için NATO'nun "barış misyonu" başlatmasını önerdi. Polonya, Slovenya ve Çekya liderleri ile birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynki "NATO'nun barış gücüne veya muhtemelen geniş kapsamlı uluslararası bir yapıya ihtiyacımız olduğu kanısındayım" dedi.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri Kaczynski, söz konusu NATO misyonunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'inin onayı ile Ukrayna topraklarında faaliyet göstermesi ve insani ve barışçı yardım sağlaması gerektiğini belirtti. Kaczynski, ancak bu misyonun "silahlı kuvvetler tarafından korunması" ve "kendini savunabilecek durumda olması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Polonya'dan gelen bu öneri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesi talebini defalarca dile getirmişti. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkelerinin liderleri Zelenskiy'nin bu talebini reddediyor.

Uçuşa yasak bölgeye hayır, desteğe evet

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna savaşına NATO'nun müdahil olması yönündeki taleplere bir kez daha karşı çıktı. Scholz, Salı günü yaptığı açıklamada "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacağız. Bu Rusya ile, Rus savaş uçakları ile doğrudan askeri olarak karşı karşıya gelmek olur" şeklinde konuştu. Scholz, "NATO ve Rusya arasında askeri bir çatışma olmaması gerektiği konusunda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer müttefiklerle aynı görüşü paylaşıyorum" ifadesine vurgu yaptı.

NATO uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini reddederken, Ukrayna'ya desteğin süreceğinin altını da çiziyor. Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantı öncesinde konuşan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, "Ukrayna'ya yönelik müşterek desteğimizi sürdürüyoruz" dedi. Lloyd, Ukrayna'nın kendisini savunma kabiliyetini desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Diplomatlar ve askeri analistlerin tahminlerine göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana NATO müttefikleri Ukrayna'ya 20 binden fazla tank savar ve benzeri silah gönderdi.

Polonya, Çekya ve Slovenya liderlerinin ziyareti

Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk liderler olan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ise Kiev'de dayanışma ve destek mesajı verdi. Polonya hükümetinin internet sayfasında da, ziyaretin Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığına AB'nin verdiği desteği vurgulamayı hedeflediği belirtildi. Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Birliği'ne (AB) "Ukrayna'ya hızla aday ülke statüsü verilmesi" çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Zelenskiy ise ziyareti "cesaretli bir adım" olarak nitelendirdi. Salı akşamı Telegram kanalından üç liderin de yer aldığı bir video yayınlayan Zelenskiy, "Ukrayna açısından bu zor dönemde ziyaretiniz önemli bir mesaj" ifadesini kullandı.

Polonya hükümet sözcüsü, bu ziyaretin AB ve NATO ile büyük bir gizlilik içinde planlandığını belirtirken, AFP'nin Brüksel'deki AB çevrelerinden edindiği bilgilere göre ise bu liderlerinin ziyaretinin resmi bir görevlendirme olmadığı, sadece AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bilgilendirildiği kaydedildi.

AFP, dpa/JD, EC

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