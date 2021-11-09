HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi! NATO'dan açıklama

Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi! NATO'dan açıklama

09.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Öte yandan krizle ilgili NATO'dan bir açıklama geldi.

Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi! NATO'dan açıklama

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasını dün geçtikten sonra Polonya sınırına dayanan, çoğunluğunun Irak'tan geldiği belirtilen göçmenler geceyi sınır boyunda geçirdi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 2 bine yakın göçmen, ormanlık alandaki sınır tellerinin önünde kurdukları çadırlarda kaldı.

SU VE YİYECEK SIKINTISI YAŞANIYOR

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede, ormandan kestikleri ve topladıkları odunları yakarak ısınan göçmenler, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

Gece boyunca sınırın ötesinde yoğun önlem alarak nöbet tutan Polonya güvenlik güçleri, zaman zaman göçmenlerin ülkelerine dönmesi konusunda anons yaptı.

Polonya'nın Kuznitsa-Bruzgi sınır noktasını kapatması nedeniyle Belarus tarafında uzun TIR kuyrukları oluştu.

"SALDIRGAN EYLEMLERDE BULUNMUYORLAR"

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, göçmenlerin sınırda kamp kurdukları belirtilerek halihazırda saldırgan eylemlerde bulunmadıkları ifade edildi.

Göçmenlerin fiziki ve moral durumunun kötü olduğu aktarılan açıklamada, kampta yeterli gıda ve suyun bulunmadığı belirtildi.

Kampta günlük hijyen için minimum koşulların bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, göçmenlerin geceyi soğukta yerde geçirdiği, aralarındaki önemli sayıda hamile kadın ve bebeğin varlığının ise durumu zorlaştırdığı vurgulandı.

Polonya tarafının biber gazı kullanmasının ardından bazı göçmenlerin kendilerini kötü hissettiği aktarılan açıklamada, "Polonyalı askerler, göçmenlere psikolojik baskı uygulamak için bütün gece hoparlörleri, projektörleri, ışıkları açık tuttu. Komşu bölgeden de silah sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyorPolonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

"YASALARIN İHLAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK BİR ŞEY KAYDEDİLMEDİ"

Ayrıca, Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, sınırda Belarus tarafındaki düzensiz göçmenlerin ülkede yasal olarak bulunduklarını ve yasaları ihlal etmediklerini bildirdi.

Kubrakov, "Göçmenler tarafından yasaların ihlal edildiğine yönelik bir şey kaydedilmedi." dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya'yı, göçmenlere karşı olası yasa dışı zorlayıcı eylemleri haklı çıkarmak için Belarus'a karşı herhangi bir provokasyon yapmaması çağrısı yaptı.

Belarus Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırına 10 bin Polonya askeri konuşlandırılmasının önemli bir askeri eylem olduğu hatırlatılarak Belarus tarafına haber verilmeden sınırda böyle bir faaliyet yürütmenin bölgesel güvenlik ve tedbirlere ilişkin anlaşmaların ihlali olduğu kaydedildi.

Anlaşmalar dahilinde 6 bin ve daha fazla askeri personelin katıldığı askeri faaliyetlerin duyurulması ve gözlemci davet edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Polonya'nın Belarus'a bildirimde bulunmadığı ve gözlemci davet etmediği ifade edildi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir” dedi.

Kaynak: DHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Avrupa Birliği'nden yeni karar! Seyahat listesi daraltıldı, iki ülke çıkarıldıAvrupa Birliği'nden yeni karar! Seyahat listesi daraltıldı, iki ülke çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
NATO Belarus Polonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.