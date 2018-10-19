Polonya yargıçları erken emekli edemeyecek

Brüksel'de konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, kararın kendilerine ulaştığını söyledi. Morawiecki, "AB kurumlarının ne önerdiğine bakacağız. Değerlendirirken, birçok seçenek analiz edilecek" dedi.

Avrupa Adalet Divanı ayrıca ileri bir tarihte nihai kararını açıklayacağını duyurdu. Polonya'nın AB yasalarını çiğnemesi durumunda para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Mahkeme, kararında çok sayıda yargıcın emekliliğe zorlandığına dikkat çekerek emekliliklerin durdurulması kararının geriye dönük işletilmesi talebinde bulundu. Polonya'nın emeklilik düzenlemesinin yargı bağımsızlığına tehdit oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Polonya'nın tartışma yaratan yeni yargı düzenlemesi kapsamında Polonya Yüksek Mahkemesi yargıçlarının emeklilik yaşı 70'ten 65'e düşürülmüştü. Düzenleme, yargıçların üçte birinden fazlasını emekliye ayrılmaya zorluyor. Düzenlemeden etkilenenler arasında Başyargıç Malgorzata Gersdorf da bulunuyor. Yasayı "tasfiye" olarak nitelendiren Gersdorf, anayasal garantileri gerekçe göstererek emekliye ayrılmayı reddetmişti.

Avrupa Komisyonu, Polonya'daki Yüksek Mahkeme yargıçlarına yönelik düzenlemeyi geçtiğimiz ay Avrupa Adalet Divanına taşımıştı. Komisyon, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanından "en kısa zamanda" konuyla ilgili bir karar vermesini talep etmişti.

Komisyon, emeklilik yaşının düşürülmesinin önceki hükümetler tarafından atanan yargıçların değişimini hızlandıracağı ve bu durumun hükümete bağlı isimlerin göreve getirilmesinin önünü açacağı konusunda endişe duyduğunu dile getirmişti. Avrupa Komisyonu, 2004'te birliğe katılan Polonya'nın bu düzenleme ile AB anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtiyor.

AFP/ÖA,BK

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