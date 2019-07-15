Polonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 15 Temmuz'un alışılagelmiş türden bir kalkışma değil demokratik topluma beklenmedik bir saldırı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Üğdül, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisi ve devleti için güç ve sebat sınavı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu sınavdan başarıyla çıktığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Atılan adımlar neticesinde FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasının kırıldığını ve örgüt içinde de kırılmaların başladığını kaydeden Büyükelçi Üğdül, örgütün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmalarıyla mücadelenin daha çok önem kazandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Üğdül, üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalığın, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurduğunu, çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri yasa dışı işlerin ortaya çıkartıldığına vurgu yaptı.