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Polonya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül: - "Ortak tarihimizin büyük bölümünde iş birliği yaptığımız, birbirimizden dostluğumuzu esirgemediğimiz Polonya'dan da bu konuda (FETÖ ile mücadele) duyarlılık ve iş birliği beklemekteyiz"

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 15 Temmuz'un alışılagelmiş türden bir kalkışma değil demokratik topluma beklenmedik bir saldırı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Üğdül, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisi ve devleti için güç ve sebat sınavı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu sınavdan başarıyla çıktığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Atılan adımlar neticesinde FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasının kırıldığını ve örgüt içinde de kırılmaların başladığını kaydeden Büyükelçi Üğdül, örgütün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmalarıyla mücadelenin daha çok önem kazandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Üğdül, üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalığın, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurduğunu, çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri yasa dışı işlerin ortaya çıkartıldığına vurgu yaptı.

Örgüt mensuplarının sınır dışı edildiğini, bu gelişmelerin yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırdığını belirten Büyükelçi Üğdül, şöyle devam etti:

"Ortak tarihimizin büyük bölümünde iş birliği yaptığımız, birbirimizden dostluğumuzu esirgemediğimiz Polonya'dan da bu konuda duyarlılık ve iş birliği beklemekteyiz. Türkiye ve Polonya'nın, gelişme potansiyelleri yüksek iki ülke olarak, diğer birçok alanda olduğu gibi önümüzdeki dönemde terörizmle mücadele ve güvenlik gibi ortak ilgi ve çıkar alanlarında iş birliğini en etkin şekilde sürdüreceklerine inancımız tamdır."

Üğdül, darbe girişiminde ve terörle mücadele ederken yurt savunmasında hayatını kaybeden şehit ve gazileri minnetle anarak, etkinliğe katılan Polonya vatandaşlarına da teşekkür etti.

Törene, Büyükelçilik mensupları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanlığından bir temsilci de katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Polonya tören Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği

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