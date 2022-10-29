Polonya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkçe şarkılar ile kutlandı

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümü Polonya’da gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski’nin yanı sıra birçok ülkenin misyon şefleriyle temsilcileri, Türk ve Polonyalı sivil toplum örgütü yöneticileri de katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan programda, Türkiye Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat yaptığı konuşmada, 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin öneminden bahsederek bu iş birliğinin bölgesel barışa katkısından bahsetti.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türk ve Polonyalılardan oluşan koronun Türkçe olarak seslendirdiği şarkılar etkinliğin bir diğer parçası oldu. Koronun seslendirdiği Türkçe şarkılar davetlileri sevindirdi.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, böyle bir milli günde Türk ve Polonyalı davetlilerin yer aldığı programa enstitü olarak katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı özel gecede, Türk folklor grubunun yanı sıra Karaim Dans Grubu da yerel kıyafetleriyle sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı anısına kesilen pastanın ardından misafirler zengin Türk mutfağının ikramlarından tatma fırsatı buldu.

