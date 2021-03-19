HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polonya’da askerleri taşıyan otobüsler kaza yaptı: 22 yaralı

Polonya’da askerleri taşıyan otobüsler kaza yaptı: 22 yaralı

19.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da askerleri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 1’i şoför 22 kişi yaralandı.

Polonya’da askerleri taşıyan otobüsler kaza yaptı: 22 yaralı

Polonya’da askerleri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 1’i şoför 22 kişi yaralandı. Şoförün sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Polonya’nın kuzeybatısında bulunan Szczecin kentinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan iki otobüsten biri, diğerine arkadan çarptı. Gdanska sokağında meydana kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler yaralıları otobüsten tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise çarpmanın etkisiyle otobüslerden birinde sıkışan şoförü kurtarmak için büyük çaba harcadı. Saatler süren çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan şoförün hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada yaralanan diğer 21 askerin de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Yaralı askerlerin 12. Mekanize Tugayı’na bağlı olduğu ve Pazartesi günü düzenlenecek askeri törene katılmak için Stargrad’dan Szczecin şehrine gittikleri öğrenildi. Araçlarda toplam 48 kişinin bulunduğu belirlenirken, kazanın kar yağışının yol açtığı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polonya’da askerleri taşıyan otobüsler kaza yaptı: 22 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Gergerlioğlu Meclis'ten ayrılmıyorGergerlioğlu Meclis'ten ayrılmıyor
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Adana'da paramotor alarmı! Polis helikopteri havalandı, yere indirildi

Adana'da paramotor alarmı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.