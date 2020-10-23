HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polonya’da Azerbaycanlıların gösterisine Ermenilerden müdahale

Polonya’da Azerbaycanlıların gösterisine Ermenilerden müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Polonya’da Azerbaycanların, Azerbaycan’ın Karabağ operasyonuna destek amaçlı düzenlediği gösteriye bir grup Ermeni müdahale etti.

Polonya’da Azerbaycanların, Azerbaycan’ın Karabağ operasyonuna destek amaçlı düzenlediği gösteriye bir grup Ermeni müdahale etti. İki grup arasında kavga çıkarken olay yerinde bulunan polis tarafları ayırarak, kavganın büyümesini önledi. Ermenilerin bulunduğu gruptan bir kişinin Azerilere silah çektiği görülen olaylar sonrasında polis 2 kişiyi gözaltına aldı.
Polonya’nın güneyinde bulunan Katowice şehrinde Azerbaycan vatandaşları Karabağ operasyonunu desteklemek amacıyla gösteri düzenledi. Dün akşam Türkiye saatiyle 18:00’de kent meydanında yapılan gösteride yaklaşık 25 kişiden oluşan Azeri grup ellerinde mumlar ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde Azerbaycan lehine slogan attı. İngilizce, Lehçe "Karabağ Azerbaycan’ındır", "Sivil halkın öldürülmesine hayır", "Azerbeycan barış istiyor" yazılı pankartları taşıyan grubun gösterisini bitirmeye hazırlandığı sırada olay yerine ellerinde Ermenistan bayrakları taşıyan bir grup geldi. Yaklaşık 10 kişilik Ermeni grubu, Azeri gruba ilkin sözlü sataşmada bulunurken iki grup arasında patlak veren ağız dalaşı daha sonra kavgaya dönüştü.

Elindeki silahlı çekti
Gruplar arasında çıkan kavga protesto gösterisini takip eden polis ekipleri tarafından büyümeden yatıştırıldı. Kavga esnasında Ermenilerin bulunduğu gruptan bir kişi ise belindeki silahı çıkarıp, Azeri gruba doğru yöneltti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kavgayı yatıştıran polis iki grupta bulunan kişilere kimlik kontrolü uygulaması yaptı. Daha sonra iki grubu karşı karşıya gelmeden meydandan tahliyesini sağlayan Katowice polisi, 40 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verilmezken, silah çeken şahısın kim olduğu ve hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bilgi edinilemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğulduOğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğuldu
Usta fotoğrafçı anılıyorUsta fotoğrafçı anılıyor
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.